Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Hamas ha proposto numerose modifiche alla proposta che è sul tavolo”. Così il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una conferenza stampa a Doha, ultima tappa del suo viaggio nella regione. “Alcune modifiche sono praticabili, altre non lo sono”, ha detto ancora Blinken, in merito alla bozza di accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. “Abbiamo discusso queste modifiche ieri sera con i colleghi egiziani e oggi con il primo ministro”, ha detto ancora Blinken, dopo l’incontro con il premier del Qatar. Il segretario di Stato ha poi ribadito che l’accordo proposto “era praticamente identico” a una proposta già accettata in precedenza da Hamas.

