Milano, 11 giu. (LaPresse) – “In conformità con la decisione del Presidente della Federazione Russa, è iniziata la seconda fase delle esercitazioni delle forze nucleari non strategiche”. È quanto fa sapere il ministero della Difesa russo, come riporta l’agenzia Tass. “Le esercitazioni hanno lo scopo di mantenere la preparazione del personale e dell’equipaggiamento delle unità per l’uso in combattimento di armi nucleari non strategiche della Russia e della Bielorussia, al fine di garantire incondizionatamente la sovranità e l’integrità territoriale dello Stato dell’Unione”, ha aggiunto il ministero.

