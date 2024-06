Milano, 11 giu. (LaPresse) – “Ieri sera ho incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e lui ha riaffermato il suo impegno nei confronti della proposta” di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, contenuta nella risoluzione adottata sempre ieri dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita in Israele. Blinken ha aggiunto che l’ok da parte di Hamas alla risoluzione di cessate il fuoco redatta dagli Stati Uniti è un “segno di speranza”. Lo riporta il Times of Israel.

