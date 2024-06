Blantyre (Malawi), 11 giu. (LaPresse/AP) – È stato ritrovato il relitto dell’aereo scomparso ieri su cui viaggiavano il vicepresidente del Malawi, Saulos Chilima, l’ex first lady Shanil Dzimbiri, ex moglie dell’ex presidente Bakili Muluzi, e altre 8 persone. Il velivolo è stato localizzato in una zona montuosa nel nord del Paese dopo una ricerca durata più di un giorno. Il presidente malawiano Lazarus Chakwera ha parlato in diretta alla tv di Stato e ha fatto sapere che nessuno è sopravvissuto all’incidente. Il gruppo era in viaggio per partecipare al funerale di un ex ministro del governo. Tre delle persone a bordo erano membri dell’equipaggio militare che pilotava l’aereo.

