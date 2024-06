Milano, 11 giu. (LaPresse) – Il presidente dei Repubblicani (LR), Éric Ciotti, ha annunciato un accordo con il partito di Marine Le Pen, Rassemblement National, in vista delle imminenti elezioni legislative. “LR oggi è troppo debole”, ha detto ospite all’emittente Tf1, “abbiamo bisogno di un’alleanza pur rimanendo noi stessi, un’alleanza con il Rassemblement National”. Voglio “preservare i deputati uscenti”, che sono 61 in LR, ha precisato Ciotti, “voglio che la mia famiglia politica, che è stata ai margini dal 2012 e che ha visto avanzare il declino del Paese possa avere un gruppo numeroso in Assemblea”. Ciotti ha aggiunto di aver avuto colloqui con Marine Le Pen e Jordan Bardella, candidato premier.

