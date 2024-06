Berlino (Germania), 10 giu. (LaPresse) – “L’Italia vuole contare in Europa, vedremo cosa accadrà. Ma non possiamo fare a meno di avere un vicepresidente” della Commissione Ue. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con la stampa italiana all’ambasciata d’Italia a Berlino. “Non credo ai vicepresidenti ad honorem, deve esserci un ruolo. Non ne abbiamo ancora parlato, ma bisogna puntare a un portafoglio importante”, ha spiegato Tajani, sottolineando che “non esiste una rosa dei nomi”. “Giorgetti è bravissimo, come lo è Fitto ma non ne abbiamo mai parlato”, ha affermato ancora Tajani. “Consiglierò alla presidente del Consiglio che sia una persona che sappia come muoversi nei palazzi di Bruxelles. Bisogna giocare una partita diversa da quella italiana”.

