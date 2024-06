Milano, 10 giu. (LaPresse) – Sentenza storica per il calcio spagnolo e la lotta al razzismo sui campi di calcio. Lunedì è stata pronunciata la prima condanna per insulti razzisti in una partita di campionato della Liga. Sono i cori di cui Vinicius, giocatore del Real Madrid, è stato vittima lo scorso maggio 2023 allo stadio Mestalla di Valencia. Questa sentenza è il risultato della prima denuncia della Liga, alla quale si sono poi uniti sia il Real Madrid che il calciatore brasiliano, contro i tifosi del Valencia che sono stati identificati.

