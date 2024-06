Roma, 10 giu. (LaPresse) – “Penso che sia un risultato clamoroso e tutt’altro che scontato. Mi pare che quello che si vede dai risultati è che i partiti di governo, in una congiuntura così complessa al livello internazionale, soffrono e l’Italia va totalmente in controtendenza con un risultato molto importante di Fratelli d’Italia e con un maggioranza che cresce complessivamente. È un risultato che dà una grande centralità alla nostra nazione, perché tra i grandi Paesi Europei l’Italia è il governo che esce più rafforzato. Una forza che dovemmo essere bravi a utilizzare per portare a casa risultati per gli italiani”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento con il Tg1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata