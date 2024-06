Milano, 9 giu. (LaPresse) – “Non abbiamo partecipato militarmente a questa operazione”. Lo ha detto Consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan, commentando il blitz di ieri dell’esercito israeliano nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, in cui sono stati liberati 4 ostaggi. “Gli Stati Uniti hanno fornito sostegno a Israele per diversi mesi nei suoi sforzi per aiutare a identificare la posizione degli ostaggi a Gaza”, ha aggiunto Sullivan, intervistato dalla Cnn, “e per sostenere gli sforzi per cercare di garantire il loro salvataggio o recupero”.

