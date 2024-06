Milano, 9 giu. (LaPresse) – Secondo i primi exit poll, in Austria è in vantaggio con il 27% dei voti il Partito della Libertà Austriaco (Fpö), di estrema destra, nazionalista e conservatore. Seguono il Partito Popolare Austriaco (Övp), conservatore, al 23,5% e il Partito Socialdemocratico d’Austria (Spö) al 23%. Il segretario generale dell’Fpö, Christian Hafenecker, ha espresso il suo “entusiasmo” e la sua “gratitudine per la fiducia” dopo le previsioni iniziali. La giornata di oggi ha dimostrato che i cittadini austriaci volevano un “cambiamento politico”, ha aggiunto. Lo riporta il quotidiano austriaco der Standard.

