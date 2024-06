Milano, 8 giu. (LaPresse) – “Ancora una volta avete dimostrato che Israele non si arrende al terrorismo e agisce con creatività e audacia senza limiti, per riportare a casa i nostri ostaggi”. È quanto afferma in una nota il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, elogiando le Forze di sicurezza (Idf) che hanno liberato oggi 4 ostaggi israeliani. Lo riporta il Times of Israel. “Ci impegniamo a farlo anche in futuro”, ha aggiunto, “non ci fermeremo finché non avremo completato la missione e riportato a casa tutti i nostri ostaggi, sia i vivi che i morti”.

