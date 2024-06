Milano, 8 giu. (LaPresse) – Una cellula statunitense in Israele ha sostenuto gli sforzi per liberare i quattro ostaggi israeliani, collaborando con le forze israeliane nell’operazione. Lo ha detto un funzionario americano alla Cnn. L’emittente degli Stati Uniti aveva precedentemente riferito che Israele si era preparato per settimane per l’operazione di oggi, coinvolgendo centinaia di membri del personale dell’esercito israeliano, dei servizi segreti nazionali e di un’unità speciale della polizia.

