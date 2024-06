Milano, 8 giu. (LaPresse) – Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha incaricato l’inviato palestinese presso l’Onu della richiesta di convocazione di una sessione d’emergenza del Consiglio di sicurezza in seguito a quello che ha definito un “sanguinoso massacro” da parte delle forze israeliane nel campo profughi di Nuseirat a Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. “L’obiettivo è affrontare l’aggressione israeliana in corso contro il popolo palestinese e costringere l’occupazione israeliana a rispettare le risoluzioni di legittimità internazionale, comprese quelle che chiedono un cessate il fuoco immediato”, si legge in una nota.

