Roma, 7 giu. (LaPresse) – “L’Europa non è più un continente di pace” a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, intervenendo all’Assemblea nazionale francese. Lo riporta Bfmtv. “Putin può vincere questa battaglia? No, perché non abbiamo il diritto di perdere. Possiamo vincere questa battaglia? Sì, ne sono convinto”, ha affermato Zelensky, secondo cui l’Europa “è a un bivio”, un momento “in cui possiamo fare la storia”.

