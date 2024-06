Torino, 7 giu. (LaPresse) – Jannik Sinner si ferma in semifinale al Roland Garros, secondo Slam della stagione che si disputa sui campi in terra battuta di Parigi. Il nuovo numero uno del ranking mondiale ha perso al quinto set la ‘maratona’ contro Carlos Alcaraz, che si è imposto con il punteggio di 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-4 in quattro ore e di gioco. In finale lo spagnolo, numero tre del mondo, affronterà il vincente del match tra Alexander Zverev e Casper Ruud.

