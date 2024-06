Roma, 7 giu. (LaPresse) – Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dovrebbe tornare in Israele lunedì prossimo. Lo riporta il quotidiano israeliano Ynet, secondo cui la visita avverrà nel contesto delle trattative per raggiungere un accordo di tregua tra Israele e Hamas che porti al rilascio degli ostaggi ancora nelle mani dell’organizzazione palestinese. Dall’inizio della guerra Blinken ha compiuto diversi tour in Medioriente, visitando anche Israele, cercando di trovare una soluzione diplomatica della crisi.

