Roma, 6 giu. (LaPresse) – Sono state 400.505 le domande presentate per il Bonus psicologo. Lo rende noto l’Inps, che dovrà ora elaborare le graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Al beneficio, che va da 500 a massimo 1.500 euro a persona, possono accedere i residenti in Italia con Isee non superiore a 50mila euro: questo però solo in teoria perché le domande sono arrivate in numero ben superiore alle risorse stanziate, 10 milioni in tutto. Se tutti ottenessero l’importo massimo, avrebbero accesso al bonus solo 6.667 persone. Se a tutti i richiedenti fosse riconosciuto il bonus minimo, sarebbero in 20mila ad averne diritto: nel primo caso avrebbe accesso al beneficio appena l’1,66% dei richiedenti, nel secondo il 4,99%.

