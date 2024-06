Roma, 5 giu. (LaPresse) – Il processo negli Stati Uniti contro l’ex presidente Donald Trump rappresenta un’utilizzo della giustizia “nell’ambito della lotta politica”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, citato da Ria Novosti. “È ovvio in tutto il mondo che il processo contro Trump, soprattutto in tribunale per accuse sorte sulla base di eventi accaduti anni fa, senza prove dirette, è semplicemente l’uso del sistema giudiziario nell’ambito di una lotta politica”, ha affermato Putin.

