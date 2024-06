Milano, 4 giu. (LaPresse) – Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz ha detto che le ostilità al confine settentrionale con il Libano saranno risolte entro l’inizio del prossimo anno scolastico, “sia con un accordo diplomatico che con un’escalation militare”. Lo riporta il Times of Israel. Gantz ha anche rimproverato il primo ministro Benjamin Netanyahu per non essersi unito a lui in un tour del nord di Israele. “Sono impegnato da mesi in una lotta, con il primo ministro e con tutti, affinché entro il 1° settembre sia finita qui e si possa affrontare qualcosa di nuovo.

