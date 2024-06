Rapallo, 1 giu. (LaPresse) – “Due novità principali per Ilva, il giudizio positivo della Commissione europea ne ho parlato l’altra sera con la Westalia su quello che l’Italia sta facendo per il rilancio della siderurgia italiana e anche soprattutto per il ripristino della produzione da parte degli stabilimenti dell’ ex Ilva ai fini della concessione autorizzativa. E la prossima settimana iniziano le visite ricognitive negli stabilimenti dell’ex Ilva da parte di tre importanti attori internazionali. Entro luglio noi pensiamo di poter attivare le procedure per l’assegnazione degli impianti con un programma di ripristino produttivo che prevede la ripresa del secondo altiforno in ottobre, la riattivazione del terzo a metà del prossimo anno. E per quanto riguarda il prestito ponte, giungerà presto, come confermato”. Così il ministro delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso, a margine al convegno dei Giovani Imprenditori Confindustria a Rapallo. Tutto questo “così da giungere a livelli potenziali produttivi di sei milioni di tonnellate qual è il limite massimo che può realizzare oggi quell’impianto”, prosegue.

