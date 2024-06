Milano, 1 giu. (LaPresse) – “Quando vengono tessute proficue sinergie tra le Istituzioni locali e favoriti percorsi di raccordo tra il centro e i territori, quando – come avvenuto anche nei mesi scorsi – insieme vengono affrontati gli eventi emergenziali, quando gli enti locali sono sostenuti nel superamento dei momenti di crisi amministrativa e finanziaria, viene rinsaldata l’unità dell’edificio democratico, valorizzando il principio di autonomia nell’orizzonte della solidarietà”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, in un messaggio inviato ai Prefetti d’Italia.

