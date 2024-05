Roma, 11 mag. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane hanno stimato che circa 300.000 palestinesi abbiano evacuato Rafah, nel sud di Gaza, in una “zona umanitaria” designata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis. Lo riporta Times of Israel. Questa mattina, le Forze israliane hanno ampliato il numero di zone nella parte orientale di Rafah che devono essere evacuate nel contesto di un’operazione in corso contro Hamas.

