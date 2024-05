Roma, 6 mag. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incaricato lo stato maggiore generale di prepararsi per esercitazioni sull’uso di armi nucleari non strategiche. Lo ha riferito il ministero russo della Difesa, citato da Ria Novosti. “Al fine di aumentare la prontezza delle forze nucleari non strategiche per svolgere missioni di combattimento, lo stato maggiore ha iniziato i preparativi per svolgere esercitazioni con formazioni missilistiche del distretto militare meridionale”, si legge nella nota. Alle manovre, prosegue, pareciperanno anche l’aviazione la marina. Ciò rappresenta anche “una risposta alle dichiarazioni provocatorie e alle minacce di singoli funzionari occidentali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata