Milano, 6 mag. (LaPresse) – Sono “prive di fondamento” e “non serie” le notizie, riportate dal Financial Times, riguardo la preparazione, da parte della Russia, di atti di sabotaggio in Europa. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta il Guardian. Il Financial Times aveva affermato, in un recente report, che le agenzie di intelligence europee avevano avvertito i loro governi che la Russia stava preparando atti di sabotaggio in tutto il continente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata