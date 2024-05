Roma, 6 mag. (LaPresse) – Un 26enne è morto questa mattina intorno alle 4.30 dopo che l’auto, che stava guidando ha sbattuto contro un semaforo in viale di Torre Maura, all’altezza del civico 82 a Roma. Il giovane era alla guida di una Citroen C1 quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è finita contro un semaforo. Inutili i soccorsi per il conducente, deceduto sul posto. A bordo due passeggere portate una al Policlinico Casilino, l’altra al Policlinico di Tor Vergata, che non risulterebbero in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono ora in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

