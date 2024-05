Napoli, 6 mag. (LaPresse) – “Se sono d’accordo con la separazione delle carriere? Non penso fosse questa un’emergenza o una necessità. Ogni anno solo lo 0,2% dei pm chiede di passare a fare il giudice o viceversa. È un problema assolutamente inesistente. E se un pm chiede di fare il giudice deve spostarsi di sede. Il problema è zero virgola zero due. Temo che il passaggio successivo sia far passare sotto l’esecutivo i pm per poter dare ogni anno le direttive e dettare l’agenda, per dire quali sono le priorità del Paese e quali tipologie di reato siano la priorità”. Lo ha detto Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, parlando a margine di una conferenza stampa in Procura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata