Roma, 2 mag. (LaPresse) – Arriva un commissario straordinario per fronteggiare l’emergenza granchio blu. E’ quanto si legge in una bozza di decreto sull’agricoltura atteso la settimana prossima in Cdm. “Il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus e delle altre specie alloctone” sarà individuato “tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l’incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026”. Ad assisterlo una struttura di supporto con un contingente di personale, non dirigenziale: uno arriverà dal Mipaaf, due dal Mase, 1 dal Mef, uno dal Mintur, 1 dal reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto, 1 dal Mit, uno da ministero della salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata