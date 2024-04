Ankara (Turchia), 29 apr. (LaPresse/AP) – La Turchia ha informato i partner della Nato che sosterrà la candidatura del premier olandese uscente, Mark Rutte, come segretario generale dell’Alleanza atlantica. Lo ha riferito un alto funzionario di Ankara. La decisione arriva a tre giorni dal viaggio di Rutte nella capitale turca, durante il quale ha incontrato Recep Tayyip Erdogan per incassare il sostegno alla sua candidatura. La Turchia, insieme all’Ungheria, avevano in precedenza espresso riserve su Rutte ed Erdogan non ha assunto impegni in prima persona durante la conferenza stampa congiunta col premier olandese di venerdì scorso. I funzionari e gli inviati della Nato puntano a chiudere la partita sul successore di Jens Stoltenberg, che si avvicina alla fine del suo mandato, entro la fine del mese.

