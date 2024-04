Milano, 26 apr. (LaPresse) – Il giornalista di Forbes Sergei Mingazov sarebbe stato arrestato in Russia in un procedimento penale riguardante la presunta diffusione di “falsità” sull’esercito. Lo riporta la testata Meduza. L’avvocato di Mingazov Konstantin Bubon ha riferito su Facebook che il giornalista, che si troverebbe nel centro di detenzione temporanea di Khabarovsk, è accusato di aver diffuso una pubblicazione sugli eventi di Bucha, in Ucraina, sul suo canale Telegram ‘Khabarovskaya Mingazeta’.

