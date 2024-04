Milano, 26 apr. (LaPresse) – La direzione dell’Institute of political studies (Sciences Po) di Parigi ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con gli studenti filo-palestinesi in protesta. La direzione, venuta a conoscenza delle richieste del comitato Sciences Po Palestine, ha annunciato la sospensione dei procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti filo-palestinesi e ha promesso di organizzare entro giovedì prossimo un incontro pubblico aperto “a tutte le comunità di Sciences Po”. “Considerando queste decisioni, gli studenti si sono impegnati a non interrompere più le lezioni, gli esami e l’insieme delle attività dell’istituto”, aggiunge il comunicato della direzione dell’istituto. Pochi minuti prima della diffusione del comunicato stampa, gli studenti che guidavano il sit-in hanno lasciato l’istituto.

