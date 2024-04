Roma, 26 apr. (LaPresse) – Incidente sul lavoro oggi pomeriggio intorno alle 15 in via del Senato 13 a Milano, in pieno centro, dove in un cantiere edile all’interno di un edificio in ristrutturazione un operaio di 18 anni di origini albanesi, per cause in corso di accertamento, è caduto in un cavedio da un’altezza di circa 10 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A riportare il giovane in superficie il personale del nucleo Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale) con una manovra complessa ed articolata. L’operaio è stato subito dopo affidato alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni sono gravi, è stato infatti trasportato al Niguarda in codice rosso. Sul posto anche personale della polizia locale.

