Milano, 26 apr. (LaPresse) – “Ringrazio con tutto il cuore coloro che in Italia mi hanno sopportato in questi mesi senza rimanere indifferenti rispetto alla sconvolgente storia” che mi riguarda. “Sono immensamente grata per tutto quello che si sta facendo per me. Davanti a me” ci sono “mesi, forse anni, in questo buco nero. Non è mia intenzione di sottrarmi al processo, ma difendermi nel processo nel rispetto dei diritti fondamentali”. Così Ilaria Salis, candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra, in un passaggio della lettera letta nel corso della conferenza stampa alla Camera a cui partecipano il padre, Roberto Salis, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata