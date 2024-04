Milano, 26 apr. (LaPresse) – “Dopo notti insonni e settimane di riflessioni, ho deciso di accettare” la candidatura di Avs “per trasformare questa mia sfortunata vicenda in qualcosa di costruttivo per la tutela dei diritti fondamentali”. Così Ilaria Salis in un passaggio della lettera letta nel corso della conferenza stampa alla Camera a cui partecipano il padre, Roberto Salis, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

