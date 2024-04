Francoforte (Germania), 24 apr. (LaPresse) – “La Germania resta il principale sostenitore dell’Ucraina in Europa. Abbiamo fornito diversi sistemi d’arma, anche ultimamente con i sistemi Patriot per la difesa aerea. In merito alla domanda sul sistema d’arma menzionato, la mia decisione non è cambiata”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa congiunta con il premier britannico Rishi Sunak, oggi in visita a Berlino, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che la Germania decida di fornire i missili Taurus all’Ucraina.

