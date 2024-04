Roma, 24 apr. (LaPresse) – Blitz anarchico la notte scorsa in viale Giulio Agricola al Tuscolano. Un gruppo di persone, ha incendiato diversi cassonetti, uno sportello bancomat ed hanno danneggiato la vetrina di una banca. Su un muro, alcuni componenti del gruppo hanno scritto con le bombolette spray: ‘Alfredo e Anna Liberi’. Il fatto è avvenuto intorno alle 4, poche ore prima la sentenza della corte di Cassazione, che oggi è chiamata a decidere sulla condanna per l’attentato alla scuola Allievi Carabinieri di Fossano, compiuto il 2 giugno del 2006. In corte d’Appello a Torino, Cospito era stato condannato a 23 anni, insieme ad Anna Beniamino, condannata a 17 anni e nove mesi. Il pg di Torino, ha chiesto per Cospito la pena dell’ergastolo, mentre per la Beniamino ha sollecitato la pena di 27 anni e un mese. Nei confronti dei due imputati vengono contestati diversi reati che vanno dall’associazione sovversiva con finalità di terrorismo, eversione dell’ordine democratico, attentato per finalità terroristiche, all’istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata