Milano, 23 apr.(LaPresse) – L’Assemblea degli Azionisti di oggi segna un’importante continuità nel piano che stiamo portando avanti per proseguire sul percorso di crescita e sviluppo intrapreso con 22 mesi di performance in miglioramento e di rispetto dei target finanziari. Si tratta di una nuova tappa di un cammino che continuerà con l’obiettivo di cogliere tutte le occasioni che nasceranno dall’evoluzione del mercato. Lo dice il Ceo di Tim Pietro Labriola in una nota, dopo la assemblea che lo riconferma ad.

