Strasburgo, 23 apr. (LaPresse) – L’eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi, italiano eletto nella lista francese di Renaissance, è stato tra coloro che oggi hanno votato a favore del nuovo Patto di Stabilità, votando in linea con la sua delegazione francese all’Eurocamera. Gozi, che è anche segretario generale del Partito democratico europeo, spiega a LaPresse che il suo sì è “fuori dalle logiche italiane” e motiva il suo voto per “diverse ragioni”. “La nuova governance – dice – prevede una riduzione del debito a ritmo più ragionevole e adattato alle esigenze dei singoli paesi, un legame rafforzato tra il sostegno agli investimenti e le riforme per la transizione verde e digitale, nonché un migliorato dialogo tra gli Stati membri e la Commissione europea”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata