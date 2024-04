Milano, 23 apr. (LaPresse) – Se “Israele attacca, non ne rimarrà nulla”. Lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una visita in Pakistan, come riporta Ynet. “Se Israele attacca il territorio iraniano, le circostanze cambieranno completamente”, ha aggiunto Raisi.

