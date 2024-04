Francoforte (Germania), 23 apr. (LaPresse) – L’eurodeputato di AfD (il partito di estrema destra tedesco), Maximilian Krah, ha commentato l’arresto di un suo collaboratore accusato di attività di spionaggio per la Cina affermando che “spiare per conto di uno Stato straniero è un accusa grave” e che se dovessero esserci conferme, questa comporterebbe la “cessazione immediata del rapporti di lavoro”. “Stamattina ho appreso dalla stampa dell’arresto del mio collega Jian Guo. Non ho ulteriori informazioni. Spiare per conto di uno stato straniero è un’accusa grave. Se le accuse si rivelassero vere, ciò comporterebbe l’immediata cessazione del rapporto di lavoro”, ha affermato Krah in una dichiarazione.

