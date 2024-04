Berlino (Germania), 23 apr. (LaPresse/AP) – La ministra degli Interni tedesca, Nancy Faeser, ha affermato che le accuse di spionaggio nei confronti di un collaboratore di Maximilian Krah, eurodeputato di AfD, arrestato con l’accusa di spionaggio per la Cina sono “estremamente gravi”. “Se fosse confermato che c’è stato uno spionaggio a favore dell’intelligence cinese dall’interno del Parlamento europeo, allora si tratterebbe di un attacco dall’interno alla democrazia europea”, ha affermato Faeser in una nota. “Chiunque assuma un tale membro del personale ha anche delle responsabilità. Questo caso deve essere chiarito con precisione, tutti i collegamenti e i retroscena devono essere chiariti”, ha detto ancora la ministra tedesca. La notizia dell’arresto del collaboratore di Krah è arrivata il giorno dopo che tre tedeschi sospettati di spionaggio a favore della Cina e di aver organizzato il trasferimento di informazioni su tecnologia con potenziali usi militari sono stati arrestati in un caso separato. Sempre lunedì, i pubblici ministeri britannici hanno affermato che un ex ricercatore che lavora nel parlamento del Regno Unito e un altro uomo sono stati accusati di spionaggio a favore dei servizi segreti di Pechino.

