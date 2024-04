Milano, 23 apr. (LaPresse) – “Un sistema illegale di violenza sui minori e di coperture”. In questi termini il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano, Francesco Maisto, parla dell’arresto di 13 agenti della polizia penitenziaria per episodi di violenza contro detenuti nel carcere minorile Beccaria. “Si tratta di un’indagine chirurgica, precisa e articolata, partita dalle prime segnalazioni dell’anno scorso e andata avanti fino al 19 marzo di quest’anno, che mette in evidenza un’isola di illegalità al centro di Milano”, dice Maisto a LaPresse. “Sono contestati i reati di tortura, tentata violenza sessuale da parte di un agente, di lesioni aggravate e di maltrattamenti”, spiega Maisto, che poi aggiunge: “C’è anche una richiesta di copertura da parte di qualche agente a dirigenti sindacali nazionali. Insomma, una pagina veramente dolorosa, come ha detto il procuratore della Repubblica di Milano”, Marcello Viola.

