Milano, 19 apr. (LaPresse) – “Con il nuovo record di turisti a Roma nel ponte tra il 25 aprile e il 1 maggio, la città conferma il trend di crescita dopo i numeri da primato di Pasqua. Secondo la stima aggiornata dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, nella Capitale previsti 509.500 arrivi (+4,89% sul 2023) e 1.198.000 presenze (+5,67% sul 2023). Una crescita che, grazie alle prenotazioni last minute che garantiranno 10 mila presenze in più, continuerà nella prossima settimana per arrivare, secondo le proiezioni di EBTL, a superare ampiamente il tetto di 1,2 milioni di presenze”, lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

