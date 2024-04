Milano, 19 apr. (LaPresse) – “Hai voglia a dire il governo abbandona il Sud. Figuratevi se io che credo nell’Italia più di ogni cosa potrei lasciare metà di questa nazione indietro. Hanno sbagliato interlocutore. Lo dico anche per quello che riguarda l’autonomia differenziata, altro oggetto di continue fake news. Il presupposto è l’individuazione dei Lep. C’è stato un divario e siamo noi che lo stiamo combattendo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Potenza, in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata, Vito Bardi. “L’autonomia differenziata non vuol dire che io levo a una regione per dare a un’altra, significa che se io ho una regione virtuosa io Stato posso valutare di dare nuove competenze da gestire. Dà qualcosa al Mezzogiorno: la responsabilizzazione della sua classe dirigente, che è qualcosa che serve. Non mi stupisce che quelli che si scagliano contro l’autonomia differenziata più degli altri sono quelli che hanno i peggiori parametri in Italia”, ha aggiunto.

