Roma, 16 apr. (LaPresse) – “Tutti i consiglieri hanno espresso la volontà di riconoscere un’estensione temporale dell’incarico dell’attuale sovrintendente Meyer fino a 1 agosto 2025”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo la riunione del consiglio di amministrazione che si è riunito questa mattina. “Questo per riconoscenza e apprezzamento rispetto al lavoro e per permettere di chiudere il bilancio e portare in scena una parte della programmazione già decisa”, ha spiegato. “Si tratta di una questione relativa al nostro statuto, come già era successo quando avevamo designato Meyer”. Il contratto dell’attuale sovrintendente Dominique Meyer sarà prolungato dal 28 febbraio 2025 al 1 agosto, e dal primo settembre di quest’anno Fortunato Ortombina sarà sovrintendente designato. “Su questioni così delicate ci sono problematiche ma r9ngrazio i consiglieri che mi ha anno supportato. Abbiamo fatto tutto per il bene, la dignità e la correttezza della Scala”, aggiunge Sala. Ortombina “si preparera in questi mesi e formalmente sarà designato dal primo settembre di quest’anno”. Sala ha poi spiegato che il ruolo di sovrintendente designato “ha un ruolo operativo su Milano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata