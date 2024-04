Milano, 16 apr. (LaPresse) – “Siamo determinati a vincere” a Gaza “e a difenderci in tutte le arene”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrando le nuove reclute a Tel Hashomer, come riferito da una nota del governo israeliano. “Gli obiettivi sono tre: uno, eliminare Hamas, due, riavere gli ostaggi e tre, garantire che Gaza non costituisca più una minaccia per Israele”, ha continuato il primo ministro, sottolineando che Hamas “fa parte di un sistema più grande, l’Iran sta dietro Hamas e dietro Hezbollah”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata