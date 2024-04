Francoforte (Germania), 16 apr. (LaPresse) – “L’Iran ha risposto all’attacco al suo consolato a Damasco. Adesso dobbiamo fare in modo che non ci sarà un’ulteriore escalation e questo include anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che deve fare in modo che l’escaltation non si intensifichi ulteriormente e non deve provare a sfruttare questa opportunità per deviare la prospettiva su quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri giordano Ayman al Safadi, in conferenza stampa con la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a Berlino.

