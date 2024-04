Madrid (Spagna), 15 apr. (LaPresse) – L’attacco dell’Iran a Israele e la crescente tensione in Medioriente “non cambiano” i piani della Spagna per il riconoscimento dello Stato palestinese, che viene visto come l’unica via per risolvere il conflitto nella regione. È quanto riferiscono a LaPresse fonti della Moncloa. Le fonti definiscono “inaccettabile” l’attacco iraniano a Israele e affermano che questo “dimostra che un cessate il fuoco a Gaza è assolutamente necessario”. “Non solo, dovrebbe incoraggiarci ancora di più a trovare una soluzione definitiva al conflitto in Palestina”, affermano le fonti, sostenendo che “l’unico modo per risolvere il conflitto è attuare la soluzione dei due Stati, che richiede il riconoscimento della Palestina come Stato, per offrire un orizzonte di pace, duratura e stabile, nella regione”. “Sono mesi che lavoriamo per la pace, la stabilità e la sicurezza anche in Medioriente. Sono mesi che parliamo con tutti i nostri amici arabi, con tutti i nostri partner e alleati europei”, hanno rimarcato le fonti, ricordando a questo proposito che la scorsa settimana il premier spagnolo Pedro Sanchez ha incontrato i leader della Norvegia e dell’Irlanda. Durante gli incontri, Madrid, Oslo e Dublino hanno confermato la loro volontà di procedere con il riconoscimento dello Stato palestinese. Il giro di contatti e incontri con i leader da parte di Sanchez prosegue oggi con la visita a Madrid del nuovo premier portoghese Luis Montenegro e continuerà con un viaggio in Slovenia martedì e l’incontro a Bruxelles con il premier belga Alexander De Croo mercoledì. Al momento non è stata fissata una data per il riconoscimento della Palestina ma Sanchez ha affermato più volte che ciò avverrà quando le condizioni lo permetteranno e quando questo passo avrà la maggior efficacia possibile per arrivare alla pace. L’obiettivo è quello di procedere al riconoscimento entro luglio. Madrid appoggia anche il riconoscimento della Palestina come membro di pieno diritto dell’Onu.

