Madrid (Spagna), 9 apr. (LaPresse) – La delegazione del governo di Madrid ha dichiarato che è stato disposto un rafforzamento aggiuntivo del dispositivo di sicurezza annunciato ieri per le partite di Champions League che si giocheranno stasera al Santiago Bernabéu e domani al Metropolitano. Fonti informate hanno confermato a LaPresse che la decisione è stata presa in considerazione delle minacce terroristiche. Nelle scorse ore l’Isis ha minacciato di colpire quattro stadi che ospiteranno le gare di andata dei quarti di finale di Champions League. “Realizzeremo un dispiegamento di forze di sicurezza straordinario, in accordo con il livello di allerta determinato dall’intelligence e dalle forze e corpi di sicurezza dello Stato. Questo implica un rafforzamento addizionale del dispositivo di sicurezza già annunciato e comporterà un incremento” degli agenti della “polizia e della guardia civil”, nonché dei “servizi di sicurezza ed emergenza della città di Madrid”, ha detto il delegato del governo Francisco Martin.

