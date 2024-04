Milano, 9 apr. (LaPresse) – Nel 2022 la spesa sanitaria out-of-pocket, ovvero quella sostenuta direttamente dalle famiglie, ammonta a quasi 37 miliardi: in quell’anno oltre 25,2 milioni di famiglie italiane in media hanno speso per la salute 1.362euro, oltre 64 euro in più rispetto al 2021. Lo rileva la Fondazione Gimbe.

