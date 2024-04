Milano, 9 apr. (LaPresse) – “Completeremo l’eliminazione dei battaglioni di Hamas, anche a Rafah. Non c’è forza al mondo che ci fermerà”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu incontrando al campo di Tel Hashomer le reclute per il servizio nell’esercito israeliano. Lo riporta Ynet. “Lo Stato esiste grazie alla nostra capacità di difenderci”, ha aggiunto Netanyahu, “siamo impegnati a farlo, e ognuno di voi adesso, nel vostro reclutamento, contribuirà in questo modo e in un altro modo a completare l’obiettivo. Deve essere così. Dopo aver fatto qualcosa del genere al nostro Paese, non lo faranno più”.

